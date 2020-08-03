Mensah transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:49

Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için Kasımpaşa devreye girdi. Ganalı futbolcuyu transfer etmek için en ciddi teklifi yapan takımın Kasımpaşa olduğu öğrenildi.

Daha önce Mensah ile ilgili ''Mensah için resmi olarak sadece Beşiktaş ile görüştük.'' ifadelerini kullanan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Ganalı futbolcu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Çok gündemdeyiz. Mensah’ımız var istemeyen takım yok. Bundan mutluyum, demek ki değerli oyuncularımız var. Ama hiçbiriyle ilgili kesinleşmiş bir şey yok.''

Mensah bu sezon Kayserispor formasıyla 25 maça çıktı. Ganalı futbolcu, 5 gol atıp, 8 de asist yaptı.

Ganalı futbolcu bir dönem Kasımpaşa'da kiralık forma giymişti.

Kaynak: TRT Spor