Menteşe'de işsizlikle mücadele: İstihdam ofisi kuruldu
Muğla'da Menteşe Belediyesi iş arayan vatandaşlara destek olmak için İstihdam Ofisi kurdu.
Menteşe Belediyesi iş arayanlar ile işverenleri İstihdam Ofisi’nde buluşturuyor. “İstihdam Ofisi” ile iş arayan vatandaşların iş bulunmasına destek olmak, işverenlere de gerekli işgücünü sağlamak amaçlanıyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “İstihdam Ofisi” hakkında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Pandemi sadece sağlık alanında değil, ekonomik alanda da hayatımızı olumsuz etkiledi. Pandemi sürecinde işyerlerinin kapalı olması, artan işsizlik, alım gücünün azalması ve yaşam koşullarının her geçen gün zorlaşması bizlerin de ‘bu yönde ne yapabiliriz’ konusunda bir çalışma yapmamıza neden oldu. İş arayan hemşehrilerimize destek olmak, iş gücü arayan işverenlere de gerekli iş gücünü sağlamak amacıyla ‘İstihdam Ofisi’mizi kurduk.
‘İstihdam Ofisi’ sayesinde iş arayan Menteşeli vatandaşlarımız ile işverenleri bir araya getiriyoruz. İş arayan ve başvuru formunu dolduran hemşehrilerimizin bilgilerini kendisinden gerekli onayı aldıktan sonra işverenler ile paylaşıyoruz. Daha sonraki süreçte iş arayan hemşehrimiz ile işveren bir araya geliyor.
Bu sayede iş arayan hemşehrilerimize bir iş, işverenlere de iş gücü sağlamış oluyoruz. Amacımız pandemi süreci ve sonrasında vatandaşlarımıza destek olmak.”
Menteşe Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Ofisi’ne başvuru yapacak vatandaşların Menteşe’de ikamet etmesi şartı aranıyor.
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