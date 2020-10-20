Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısında konuşuyor

20 Ekim 2020 Salı, 09:54

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Vicdansızlar duydun diye Meclis'in çatısı altında diyoruz ki tanrı Türk'e yar olsun, Azerbaycan var olsun.

Ermenistan'a silah ve mühimmat veren Rusya'nın ateşkes masası kurması kadar yanlış bir şey olamaz. Sorunu çözmek için oluşturulan MİNSK Ermenistan'a her türlü yardım yapıyor. Bu sebeple Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum bu konu parti kongrelerinde yapılan konuşmalarla geçiştirilemez. Bulunduğun makam tespit yapma makamı değil gerekeni yapma makamıdır.

Arkadan dolanmayı bırakın, birilerini kullanmayı bırakın. Adalet yalnızca mahkeme salonlarının konusu değildir. Adalet için atılacak ilk adım adil olmaktır. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sorunu budur. Adil olursanız milletin hakkını hukukunu hazinesini korursunuz. Bakın size bir örnek vereyim; TMSF 1 milyon lira bile ödeyecek durumda olmayan firmaya ihalesiz iş veriyor. İşin tutarı 1 milyar 324 milyon lira. Kasasında 1 milyon lirası bulunmayan bir şirkete ihalesiz iş veriyorlar. Sonra ne oluyor? Çapının çok üzerindeki işi alan firma işi yarım bırakıyor. Bu durumda ne beklersiniz? Ceza ödemesini beklersiniz. Daha çok beklersiniz... Sayıştay'ın incelemesinde anlaşılıyor ki bırakın ceza ödemeyi, bu firma milletin hazinesinden 45 milyon lira tazminat alıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...











