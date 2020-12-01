Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısında konuşuyor

01 Aralık 2020 Salı, 09:56

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları:

Şubat ayından bu yana dünyayı saran pandemiyle ilgili iktidarı sürekli uyarıyoruz. Dar günde vatandaşlarının yanında olurlar diye bekledik olmadılar. Salgının ikinci dalgasının ayakları sesleri geldiğinde, uyarı ve önerilerimizi tekrarladık. Pandeminin başından bu yana gayretli gördüğümüz Sağlık Bakanı'nı da, alınan her karara tebelleş olan Sayın Erdoğan'ı da uyardık. Bu işin bedeli ağır olacak, önerilerimizi yerine getirin dedik. Ama malesef Sayın Erdoğan yaptığımız hiçbir uyarıyı dinlemedi. Aylarca vaka sayılarını saklayarak milletimizi kandırabileceklerini sandılar. Dünyada ikinci dalgaya karşı kendini koruyan ülkeler var. Sizin işisiniz dünyadaki kötü ülkeleri göstermek değil, Türkiye'yi iyi olan ülkeler arasına sokmaktı.

Siyasi ranta gelince topa giren Erdoğan, esnafa gelince unuttu. Tek dertleri var o da koltukları.

Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasında şahit olduk. Milletimiz dün akşam Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını bekledi. Ne dicek, nasıl önlemler açıklayacak merak etti. Çünkü bütün bilgiler onlar, bütün yetki onda ama sorumluluk başkasında. Ama yine o gitti yarım yamalak önlemler açıkladı. Bilim insanlarının tamamı en az 14 günlük kapanma diye ısrar ediyor Sayın Erdoğan'ın umurunda değil. Hala siyasi kavga peşinde.

Buradan ilan ediyorum; bu iktidarın millete verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu iktidar milletimiz için pandemi kadar tehlikeli bir hale gelmiştir. Sayın Erdoğan; salgın sürecini kötü yönettiğinizi, tedbirlerde geç kaldığınızı herkes biliyor. Gerçeklerle yüzleşme vakti. Derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın.

KATAR TEPKİSİ: ANAHATAR KELİME 'SATIŞLAR'

Dünyanın alışveriş çılgınlığına sahne olduğu sırada Türkiye'de bir başka alışveriş çılgınlığı oldu. Sadece mağazalarda değil, sayın Erdoğan ve Katar emirinin huzurunda çok daha büyük satışlar oldu. Anahtar kelime 'satışlar'... Çok daha büyük satışlar oldu. İstanbul'daki önemli bir alışveriş merkezi ile Varlık Fonu'na devredilmiş olan Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesi Katar devletinin fonu tarafından satın alındı.

Bu satışların yanında içeriği henüz açıklanmayan bir dizi anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların konuları arasında; limanlar, Haliç, su kaynaklarımız hatta aile ve kadınlarla ilgili bir mutabakat bile var. Altını önemle çizmek istiyorum; birçok devlet ya da şirket yabancı borsalara ortak oluyor, yatırımlar yapıyor biz yabancı sermayaye ya da yatırımlara karşı değiliz. Ancak gelişmiş ülkelerde bu tür satışlar ya da yatırımlarla ilgili kamuoyuna bilgi verilir. Şu nedenle, şu şartlarla anlaşma yaptık diye açıklama yapılır. Devlet ticari sır maskesinin altına saklanamaz.



