Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
İYİ Parti il başkanlarının, İstanbul Milletvekili Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkındaki iddiaları dolayısıyla ihracına yönelik dilekçeleri, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sunuldu.
İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiasına ilişkin parti teşkilatların tepkisi devam ediyor.
Bu kapsamda birçok il ve ilçe başkanı tarafından, Özdağ ile ilgili Merkez Disiplin Kurulu (MDK) göreve davet edilirken, parti tüzüğünün "Disiplin cezaları ve cezaları gerekli kılan haller" başlıklı maddesinin hükümlerinin uygulanarak ihraç edilmesini içeren dilekçeleri genel merkeze ulaştı.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, verilen dilekçeler üzerine Akşener'in Ümit Özdağ hakkında verdiği kararı açıkladı.
DİSİPLİN KURULU'NA SEVKİNE KARAR VERİLDİ
Poyraz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ’ın, partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur.
Gelişmeler üzerine, İl Başkanlarımız ve 108 İlçe Başkanımız, “Disiplin sürecinin” başlatılması yönünde talepte bulunmuştur.
Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş,
Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.
Milletimizin bilgisine saygı ile sunarız."
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