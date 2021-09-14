Meral Akşener seçim için tarih verdi: "Olabilir gibi bir beklenti var"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Şu gün seçim olur gibi bir öngörüm yok. Ekonomiyi canlandırma imkansız hale gelirse erken seçim, 2022’de bir seçim olabilir gibi bir beklenti var. Vatandaş seçim istiyor” dedi.

ANKA
14 Eylül 2021 Salı, 17:11
Meral Akşener seçim için tarih verdi:
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Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine bugün Artvin’de devam ediyor. Akşener, Artvin’in Borçka ilçesindeki ziyaretleri sırasında, “Şu gün seçim olur gibi bir öngörüm yok. Genellikle gezdiğimiz yerlerde anladığım kadarıyla ekonomi çok kötü. Ekonomiyi canlandırma imkansız hale gelirse erken seçim, 2022’de bir seçim olabilir gibi bir beklenti var” diye konuştu.

“VATANDAŞ SEÇİM İSTİYOR”

“Vatandaş seçim istiyor” diyen Akşener, “Son zamanlarda yandaş medyada bize 24 saat taş atılıyor. Bunun anlamı, seçimin kaybedildiğini fark etmiş olmaları” dedi.


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