Meral Akşener yeniden Genel Başkan seçildi

20 Eylül 2020 Pazar, 13:53

Meral Akşener, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi. Bin 289 oyla seçilen Akşener, “Millet bizi çağırıyor. Yarından itibaren tekrar milletimizle bir arada olmaya, birlik olmaya yeniden yollara düşmeye hazır olduğumuzu gösterdiniz” dedi.

Meral Akşener, tek aday olduğu İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nda bin 289 oyla genel başkanlığa seçildi.

Kürsüye çıkan Akşener, “Çok teşekkür ediyorum. Güveniniz, desteğiniz, varlığınız, direnciniz için teşekkür ediyorum. Bu ülkeye bağlılığınız, Türk Cumhuriyeti’ne bağımlılığınız için teşekkür ediyorum. Alparslan ile Mustafa Kemal Atatürk arasında bağ kurduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah beni, sizleri mahçup etmesin. Millet bizi çağırıyor. Yarından itibaren tekrar milletimizle bir arada olmaya, birlik olmaya yeniden yollara düşmeye hazır olduğumuzu gösterdiniz” diye konuştu.