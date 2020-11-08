Meral Akşener'den AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip...

08 Kasım 2020 Pazar, 20:31

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi instagram hesabı üzerinden istifa etti. İstifanın ardından AKP'den resmi bir açıklama gelmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Albayrak'ın istifasının üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Akşener, "Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan... Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" ifadelerini kullandı.