Meral Akşener'den 'Başbağlar katliamı' mesajı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 33 vatandaşımızın şehit olduğu Başbağlar katliamının yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında, "Başbağlar’da sıkılan kurşunların adresi tek tek canlarımız değil; Vicdanlarımızdı, insanlığımızdı, bütün milletimizdi. 28 yıl önce terör örgütü pkknın alçakça saldırısında şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in paylaşımı:
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