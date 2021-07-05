Meral Akşener'den 'Başbağlar katliamı' mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 33 vatandaşımızın şehit olduğu Başbağlar katliamının yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:04
Meral Akşener'den 'Başbağlar katliamı' mesajı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında, "Başbağlar’da sıkılan kurşunların adresi tek tek canlarımız değil; Vicdanlarımızdı, insanlığımızdı, bütün milletimizdi. 28 yıl önce terör örgütü pkknın alçakça saldırısında şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. 

Meral Akşener'in paylaşımı:


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