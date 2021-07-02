Meral Akşener'den Kanal İstanbul açıklaması: İstanbulluya, Türkiye'ye faydası yok; işsizliğe, yoksulluğa bir faydası var
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin "Bu kanalın İstanbulluya, Türkiye'ye faydası yok, işsizliğe, yoksulluğa bir faydası var. Milletin rızası var mı? Yok. İstanbulluya sorulmuş mu? Hayır. Hadi bakalım Sayın Erdoğan bir referandum yapsın" yorumunu yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk kanalında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- (İstanbul Sözleşmesi) Çok yalnız hissedeceğiz. İster seküler, ister muhafazakar pek çok kadının kendisini güvence altında hissettiği bir kavramdı. Çok üzgünüm. Arkadaşlarıma hukuki olarak ne gerekiyorsa yapın dedim.
- (Kanal İstanbul) Bu kanalın İstanbulluya, Türkiye'ye faydası yok, işsizliğe, yoksulluğa bir faydası var. Milletin rızası var mı? Yok. İstanbulluya sorulmuş mu? Hayır. Hadi bakalım Sayın Erdoğan bir referandum yapsın.
- ('İktidara gelirsek ödemeyeceğiz' demek yabancı sermayeyi korkutmaz mı?) Hayır korkutmaz. Biz yabancı sermayeye karşı değiliz ki... Yabancı yatırım güven ve adalete gelir.
- Paramount Otel'in sahibinin kızının konuşmasını dinledim. Bu ülkede şantajlar olmuştur, yolsuzluklar yapılmıştır. Ama tapu olarak üzerinizde bulunan bir şeyin 'üzerine çökülme' diye bir kavram olmamıştır.
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