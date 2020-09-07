Meral Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 10:04

iYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme dair açıklamalarda bulunda.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İLLERDEN DÖNDÜKTEN SONRA TEST YAPTIRIYORUM"

"Koronada durum iyi değil. Bir kere bütün o kurallara uyuyorum, maske takıyorum, sosyal mesafeye dikkat ediyorum, dikkat etmeyenleri uyarıyorum. El teması kurmuyorum, C vitamini alıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Bu hafta zatürre aşısı oldum. Eskiden testi o kadar yaptırmıyordum ama illerden döndükten sonra test yaptırıyorum ekibimle birlikte. Biz açık havada geziyoruz, kapalı alanda toplantı yapmıyorum.

"ŞEHİR HASTANELERİNİ ALİ ERBAŞ'A BAĞLASINLAR"

AK Parti’nin yöneticilerinin hiçbir zaman geri adım atmadıkları tek bir konu vardır: Atatürk ve Cumhuriyet değerleri. Önce açılım yaptılar, geri adım attılar. Komşularla sıfır sorun dediler, sonra herkesle kavgalı oldular. Diyanet de Atatürk’ün kurduğu bir kurum ve başında Ali Erbaş isimli biri var. Atatürk’ün kurduğu kurumun başındaki şahıs hepimizin eleştirdiği bir isim. Buradan Erdoğan’a bir önerim var. Ne kadar şehir hastanesi varsa hepsini Ali Erbaş’a bağlasınlar, belli ki çok yetenekli bir isim.

"ÖĞRENCİ BAŞINA 10'AR BİN LİRA KREDİ"

Eğitim konusu çok enteresan bir durum. Özel okullar ve devlet okulları var. Bunlar açılacak mı belli değil. Öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtlayacak bir bakan ortada yok. Özel okullarda sektör 1 milyon 440 bin öğrenci almış. Doğrudan ve dolaylı olarak 750 bin eğitim sağlıyor. Yeni kayıtlarda yüzde 80’e varan düşüş var. Bu okullar tedbir alınmadığı durumda kapanır.

Biz ne öneriyoruz? Öğrenci başına 10’ar bin lira işletme kredisi verilmesini istiyoruz. Bir öğrencinin devlete maliyeti 1136 dolar. 10 bin lira verdiğiniz zaman devletin üzerindeki yükü de alırsınız. Ama bunu yapmayacaklar. Yapmayacaklarsa biz yapacağız inşallah. Esnaf nasıl kepenk kapatma durumundaysa aynı şey okullar için de geçerli.

"EKONOMİNİN E'SİNDEN ANLAMIYORLAR"

Kontollü fakirlik meselesi, iktidar partisi ve ortaklarının şuurlu yaptıkları bir durum olduğunu düşünüyorum. Esnafın biriyle görüştüm. Bir aparat satacak, bir telefon kılıfı satacak; kirayı ödeyemez. Ben bunun bilerek istenerek yapıldığına inanıyorum. Başkasını düşünemezsiniz. Gerçeklikten kopmuş durumda, ekonominin E’sinden anlamıyorlar.

"MİLLETİN SESİNİ KİMSE DUYMUYOR"

Ben niye gidiyorum ilçelere? Çünkü milletin sesini kimse duymuyor. Medya çok az kaldı. Sürekli tehditle karşı karşıyasınız. Göz yumulmasa o troller sizi linç edebilir mi? Bu vatandaşın sesini duyurabileceği bir araç kalmadı. Ben onun için gidiyorum. Ben propaganda yapmaya gelmedim, oy istemeye gelmedim, sizin sesinizi duyurmaya geldim diyorum. Kendi imkanlarıyla iş bulmuş, bir hafta sonra Ak Partili ilçe başkanından icazet almadığı için işten atmışlar. Bu adam özel sektörde şoför. 23 yaşındaki oğlu da işsiz.

"İŞSİZLİĞİ VE FAKİRLİĞİ TARİF EDEMEM SİZE"

İş dünyası etkileniyor, üreten etikleniyor, işçiler, günlük çalışanlar etkileniyor. İşsizliği, fakirliği tarif edemem size. Bir Baba eğiliyor kulağıma “4 senelik üniversite mezunu oğlum şu kadar yıl işsiz” Saray’da oturuyorsunuz, damadınızı bakan yapmışsınız. Bakıyorsunuz, tedbirler hiç. Siz paket açmışsınız 5 müteahhidi korumak için. İnsanlar Bağ-Kur aidatlarını ödeyemiyorlar. Paralar yastık altına girdi. Bunlar ekonomiye dönseydi insanlara iş olarak dönerdi. Hisse senedi alın ama kayyum atamak gibi değil, sonra bunları satın bu para ekonomiye dönsün demiştik.

İDAM TARTIŞMALARI

İdam sayın Bahçeli’nin de Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde AB uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı. 7 Mayıs 2004 tarihli kanunda idam anayasadaki bütün kanunlarından çıkarıldı. Birinde Başbakan Yardımcısı Bahçeli, diğerinde başbakan Erdoğan, ikisi de bunu AB uyum yasaları için yaptılar. Burada idam cezasından ziyade ortaklar şunu konuşmalı. Biz Avrupa Birliği yolculuğundan vaz mı geçtik? İkide bir bunun gündeme getirilmesi demek, biz bunu AB uyum yasaları çerçevesinde çıkardılarsa, neden bundan geri döneceklerini izah etmek durumundalar.

Emine Bulut’un evinden çıktığımda da sormuşlardı. Ben de bu tarz cinayetler için getirin kardeşim şahsen destek vereceğim demiştim. Erdoğan getirsinler hemen imzalarım dedi. Zaten sen söylemden milletvekilleri nefes alamıyor ki. Getirsinler biz de kendi aramızda değerlendiririz. Bu tartışma işsizliği, yoksulluğun, Murat Ağırel’in Müyesser Yıldız’ın Barış Pehlivan’ın tutukluluğunun konuşulmasını engelliyor. Asıl vahim olanı şu: Milletvekilleri hazırlar getirir ama ortada böyle bir şey yok.

Bugün milli irade diyenler milli iradenin içini boşalttılar. çünkü meclisin bir kıymeti kalmadı. Hukukun üstünlüğü, adaletin tam sağlanması, demokrasinin tam uygulanması, bu ucube sistemden vazgeçildiği, iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem ile tutuklu gazeteciler sorunu çözülebilir.

DEMİRTAŞ'A YANIT

Biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açımız var. Bir yere gidince diyorum ki ben propaganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim. Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu yolculuğun meyvelerini alıyoruz. Bazen bir vatandaş gelip kulağıma ben size haksızlık ettim hakkını helal et diyorlar. İnsanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil ama saygı göstermek zorunda. Bunun yaptığınız zaman derin sorunlar ortadan kalkar.

Haberin tamamını okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var.