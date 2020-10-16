Meral Akşener'den 'erken seçim' iddiası

16 Ekim 2020 Cuma, 23:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, Veyis Ateş'in "Erken seçim olur mu? Seçim 2023'e kalır mı?" sorusuna, "Seçim 2023'e kalmaz. 2023'te her türlü iddiaya varım. Sayın Erdoğan seçilemez. Seçim 2023'e kalmaz. Çünkü, ekonomik manada vatandaşın durumu feci. İktidar bunu taşıyabilir gibi görünmüyor. 2023'te her türlü iddiaya varım. Sayın Erdoğan seçilemez. Tahmininizden öte derinleşmiş durumda" ifadelerini kullandı.

'DAMATLA EKONOMİ İYİLEŞMEZ'

Akşener, ''Sayın Erdoğan damadıyla (Berat Albayrak) bu işi yürüteceği iddiasında ve inadıyla devam ettiği süre içerisinde ekonominin iyileşmesi mümkün değil. Dolara da bakmıyor biliyorsunuz. Reklamlara bakıyor. Ondan sonra dolar tepetaklak... Bir bakıyoruz 26 Milyar TL zarar etmişiz'' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BAHÇELİ'YE ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim istemesi doğru birşey diyen Akşener, ''Dikkatinizi çekerim kimden istiyor? Sayın Bahçeli'den istiyor. Sayın Bahçeli de 'seçimlere fısıldayan adam' olduğu için tabi ondan isteniyor. Bahçeli ve Erdoğan'ın da bu tür konularda hemen reddetme gibi alışkanlıkları var. Karar anlamında yeniden başka birşeyler olabilir... Ben ciddiyetle şunu söyliyim; Bugün hadi dendiğinde seçim yapamazlar. Lazım mıdır? Lazımdır. Bu ekonomi ile Türkiye'nin bütün sorunları daha da derinleşecek midir? Derinleşecektir" şeklinde konuştu.