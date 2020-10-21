Meral Akşener'den ittifak çıkışı: "TKP ile olur AKP ile olmaz"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Partili Yozgat Yenifakı Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diye cevap veriyorum” dedi, Akşener ise "kesinlikle" diye cevap verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezileri kapsamında sabah saatlerinde Kayseri’ye hareket etti. Kayseri ziyareti öncesi Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyaret eden Akşener çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Belediye Başkanı Yalçın, Akşener'e “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara 'TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diyorum' dedi. Yalçın'ı "Kesinlikle" diyerek tasdik eden, Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur."
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