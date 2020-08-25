Meral Akşener'e 'genel başkanım' diyen nikâh memuru görevden alındı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nikah şahidi olarak katıldığı programda kendisine, "Sevgili Genel Başkanım" diyerek seslenen memur, görevden alındı.
İYİ Part Genel Başkanı Akşener, Çorum'da İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’in oğlunun düğününe katıldı.
Nikah memuru Erdem Sakınmaz’ın "Sevgili Genel Başkanım şahit misiniz çiftimize?" sorusu üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şahitlik ediyorum, mutluluklar diliyorum" diyerek cevap verdi.
Gazete Duvar'ın haberine göre nikah memuru Erdem Sakınmaz, Akşener'e hitabından dolayı görevden alındı.
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