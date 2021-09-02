Meral Akşener'in 'benzetmesi' İmamoğlu'nun adaylık tartışmalarına neden oldu
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 'Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesi' cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesi” sonrasında ortaya atılan “Akşener, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını mı istiyor” tartışmalarına, parti yönetimi tepkili.
KARA PROPAGANDA
Yapılan benzetmenin İmamoğlu’nun yaşından ötürü doğaçlama bir benzetme olduğunu söyleyen İYİ Partili’ler, “Söylenenlerin ‘Akşener, İmamoğlu’nun adaylığını istiyor’ gibi yansıtılması, tamamen kara propagandadır” değerlendirmesini yaptı.
AKŞENER'İ İSTİYORLAR AMA...
Millet İttifakı’nın iktidarında güçlendirilmiş parlamenter sistemle başbakanlığın geri geleceğini söyleyen İYİ Partili’ler, gönüllerindeki başbakanın ise Akşener olduğunu ancak bunun kararının da ittifak tarafından verileceğini söyledi.
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