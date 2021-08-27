Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na destek: İçim acıdı, canım yandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'da bir kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tavrı üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çorum’da bir kişinin sergilediği davranışla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
"İçim acıdı, canım yandı" diyen Akşener, "Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz" şeklinde devam etti.
İçim acıdı, canım yandı.— Meral Akşener (@meral_aksener) August 27, 2021
Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz.
Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz. @kilicdarogluk pic.twitter.com/pS96sdwqA6
NE OLMUŞTU?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çorum’da yurttaşlarla bir araya gelmişti. Çarşıda esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurttaşların sorunlarını dinleyip, sorularına yanıt vermişti. Esnaf ziyareti sırasında bir kadın, kendisine hâl hatır soran Kılıçdaroğlu’na, “İyiyiz, sakın çocuğuma dokunma. Hadi yürü yürü” demişti.
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