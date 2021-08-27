Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na destek: İçim acıdı, canım yandı

27 Ağustos 2021 Cuma, 20:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çorum’da bir kişinin sergilediği davranışla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"İçim acıdı, canım yandı" diyen Akşener, "Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz. Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz" şeklinde devam etti.

İçim acıdı, canım yandı.

Biz bu değiliz. Biz alçakgönüllü, kocaman yürekli, asil bir milletiz.

Nefret tohumları ekmeye çalışanlara inat; sevgiden, güzellikten ve iyilikten vazgeçmeden, kardeşliği yeniden tesis edeceğiz. @kilicdarogluk pic.twitter.com/pS96sdwqA6 — Meral Akşener (@meral_aksener) August 27, 2021

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