Meral Danış Beştaş: Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçiriyor

11 Eylül 2020 Cuma, 22:07

Beştaş, yaptığı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor'' dedi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Beştaş, şu ifadeleri kullandı:

''Siirt’te covid-19 sebebiyle vefat eden ve tanıdığımız bir kişinin ölüm sebebi “doğal ölüm” olarak kaydedilmiş. Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor. Hepimizin gerçeği bilmeye hakkı var...!''