Meral Danış Beştaş: Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçiriyor
HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, koronavirüs nedeniyle ölen hastaların ''doğal ölüm'' olarak kayıtlara geçirildiğini iddia etti.
Beştaş, yaptığı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor'' dedi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Beştaş, şu ifadeleri kullandı:
''Siirt’te covid-19 sebebiyle vefat eden ve tanıdığımız bir kişinin ölüm sebebi “doğal ölüm” olarak kaydedilmiş. Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor. Hepimizin gerçeği bilmeye hakkı var...!''
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi
- Fatih Erbakan'dan Simone de Beauvoir yanlışı
- Köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
- Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı