Meral Danış Beştaş: Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçiriyor

HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, koronavirüs nedeniyle ölen hastaların ''doğal ölüm'' olarak kayıtlara geçirildiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2020 Cuma, 22:07
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Beştaş, yaptığı açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor'' dedi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Beştaş, şu ifadeleri kullandı:

''Siirt’te covid-19 sebebiyle vefat eden ve tanıdığımız bir kişinin ölüm sebebi “doğal ölüm” olarak kaydedilmiş. Sağlık Bakanlığı koronadan ölenleri kayıtlara ‘doğal ölüm’ olarak geçirdiğinden veriler gerceği yansıtmıyor. Hepimizin gerçeği bilmeye hakkı var...!''


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