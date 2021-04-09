Meral Okay ölümünün 9. yılında anılıyor

09 Nisan 2021 Cuma, 15:36

Oyuncu, senarist ve söz yazarı Meral Okay'ın ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Birçok dizi ve filmde rol alan Okay, Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristliğini yaptığı sırada, 2011'in Mayıs ayında kansere yakalandı. 9 Nisan 2012’de yaşamını yitiren Okay, ‘Asmalı Konak’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Bir Bulut Olsam’ gibi önemli yapımların senaristliğini üstlenmişti. Okay’ın imzasının olduğu birçok yapım, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da en çok izlenilen dizilerden olmuştu.

MERAL OKAY KİMDİR?

Televizyon dünyasına, "İkinci Bahar" dizisinin Kasap Nebahat'i, "Yeditepe İstanbul"un da Havva Ana'sı olarak girerek dikkat çeken Meral Okay, 20 Eylül 1959'da Türkan ve Ata Katı çiftinin 2. çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi.

Anıttepe Lisesi'nden mezun oldu, ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudu. Beş yıl devlet memurluğu yapan Okay, bu süreçte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Dünya Bankası projelerinde ve TBMM'nin Atatürk'ün 100. yaşı kutlamaları çerçevesinde kurulan bir komisyonunda yer aldı. 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi üyesi ve işyeri temsilcisiydi.

1984 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Yaman Okay'la evlendi. Eşi 1993'te, 41 yaşında kanserden yaşamını yitirdi.

SEZEN AKSU İLE ŞARKI SÖZLERİ YAZDI

İstanbul'a taşınarak Günaydın gazetesinde çalışmaya başladı. Dergicilik, yayıncılık, yapımcılık, Sezen Aksu ile sahne çalışmaları yaptı, şarkı sözleri yazdı. Okay, “Masum Değiliz” ve aynı zamanda "Masal", "Adı Bende Saklı", "Helal Ettim Hakkımı" gibi şarkılara Aksu ile birlikte imza attı. İkinci Bahar dizisiyle ünlendi. DİSK'in 40. yılı kutlamalarında sahne aldı ve yine DİSK'in öncülüğünde başlayan 10 Aralık Hareketi'nin Politika Geliştirme Kurulu üyesiydi. Petrol-İş Sendikası'nın "Sendikalı Ol" kampanya filminde rol aldı. Bir filmde yapımcılık denemesinde bulundu. Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristliğini yapıyordu.

Sanatçı, 1992'de "Seni Seviyorum Rosa" filmiyle oyunculuğa adım attı. Yapımcılık deneyimlerinde de bulunan oyuncu, 1999'da "Propoganda" filminde basın danışmanlığını yürütürken, "Asmalı Konak" dizisinin proje yazarlığını üstlendi.

"İkinci Bahar" ve "Yeditepe İstanbul" dizilerinin yanı sıra "O Şimdi Asker" ve "Beynelmilel" filminde yer aldığı rollerle oyunculuk kariyerinde önemli bir noktaya ulaşan Okay, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Melisa Sözen ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerde yer aldığı, beğeniyle izlenilen "Bir Bulut Olsam" dizisinin senaryosunu da kaleme aldı. Okay, dizide aynı zamanda İnci Batur karakterini canlandırdı.

MUHTEŞEM YÜZYIL İLE GÜNDEM OLDU

Dönemin en çok izlenilen yapımları arasında yer alan ve sektöre "ağalı dizi" deyimini kazandıran "Asmalı Konak" ile büyük ün kazanan Meral Okay, yazdığı hikayede toplumsal meseleleri ele aldı.

Sanatçının son çalışması, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın hayatını ve o dönemi anlattığı "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizi oldu.

2011 yılının Ocak ayında başlayan dizi, uzun yıllar yurt dışında da milyonlarca kişi tarafından izlenildi.

Okay, Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristliğini yaptığı sırada, 2011’de akciğer kanserine yakalandı. 9 Nisan 2012'de sabah saatlerinde evinde nedeniyle yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 1993'te ölen eşi Yaman Okay'ın yanına defnedildi.

Tüm mirasını Nesin Matematik Köyü'ne bağışladı; ancak mirasçılarının bu tezin hukuki bir dayanağı olmadığını iddia etmesi üzerine tüm mal varlığı mirasçılarına dağıtıldı. Meral Okay'ın bu sözlü vasiyeti arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş ve "Meral Okay Matematik Köyü'nde Doğuyor" adlı bir yardım organizasyonuyla vakfa maddi destek sağlanmıştır.

ÖDÜLLERİ

14. Altın Koza Film Festivali - 2007, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Beynelmilel

35. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - 2002, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Hiçbiryerde

FİLMOGRAFİ

Oyuncu

Bir Bulut Olsam (2009) - İnci Batur

Alia (2008)

Beynelmilel (2006) - Aydeniz Derya

O Şimdi Asker (2002) - Resmiye

Hiçbiryerde (2001) - Melek

Koltuk Sevdası (2001)

Yeditepe İstanbul (2001) - Havva

İkinci Bahar (1998) - Kasap Melahat

Seni Seviyorum Rosa (1992)

Senarist

Yasemince (1997)

Asmalı Konak (2002)

Fedai (2007)

Bir Bulut Olsam (2009)

Muhteşem Yüzyıl (2011)

Diğer

Fırtına (dizi) (2006-2007) - Genel Kordinatör

Beynelmilel (2006) - Yapım koordinatörü

Körfez Ateşi (2005) - Proje danışmanı

İstanbul Şahidimdir (2004) - Proje tasarım

Akademi Türkiye (2003) - Jüri üyesi

Yarın Geç Olmayacak (2000) - Yapımcı

Propaganda (1999) - Basın ve halkla ilişkiler