Meral Okay ölümünün 9. yılında anılıyor
Oyuncu ve senarist Meral Okay ölüm yıl dönümünde anılıyor. Okay, "Muhteşem Yüzyıl" ve "Asmalı Konak" gibi yayınlandığı dönemin yanı sıra uzun yıllar yurt içi ve dışında en çok izlenilen dizilerin senaryosuna imza atmıştı. Sezen Aksu ile birlikte "Masum Değiliz" gibi birçok şarkının sözüne imza atan Okay, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Oyuncu, senarist ve söz yazarı
Meral Okay'ın ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Birçok dizi ve filmde rol alan
Okay, Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristliğini yaptığı sırada, 2011'in Mayıs
ayında kansere yakalandı. 9 Nisan 2012’de yaşamını yitiren Okay, ‘Asmalı Konak’,
‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Bir Bulut Olsam’ gibi önemli yapımların senaristliğini
üstlenmişti. Okay’ın imzasının olduğu birçok yapım, Türkiye’nin yanı sıra yurt
dışında da en çok izlenilen dizilerden olmuştu.
MERAL OKAY KİMDİR?
Televizyon dünyasına,
"İkinci Bahar" dizisinin Kasap Nebahat'i, "Yeditepe
İstanbul"un da Havva Ana'sı olarak girerek dikkat çeken Meral Okay, 20
Eylül 1959'da Türkan ve Ata Katı çiftinin 2. çocuğu olarak Ankara'da dünyaya
geldi.
Anıttepe Lisesi'nden mezun oldu,
ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudu. Beş yıl devlet memurluğu yapan
Okay, bu süreçte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Dünya Bankası projelerinde ve
TBMM'nin Atatürk'ün 100. yaşı kutlamaları çerçevesinde kurulan bir komisyonunda
yer aldı. 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi üyesi ve işyeri
temsilcisiydi.
1984 yılında sinema ve tiyatro
oyuncusu Yaman Okay'la evlendi. Eşi 1993'te, 41 yaşında kanserden yaşamını
yitirdi.
SEZEN AKSU İLE ŞARKI SÖZLERİ YAZDI
İstanbul'a taşınarak Günaydın
gazetesinde çalışmaya başladı. Dergicilik, yayıncılık, yapımcılık, Sezen Aksu
ile sahne çalışmaları yaptı, şarkı sözleri yazdı. Okay, “Masum Değiliz” ve aynı
zamanda "Masal", "Adı Bende Saklı", "Helal Ettim
Hakkımı" gibi şarkılara Aksu ile birlikte imza attı. İkinci Bahar
dizisiyle ünlendi. DİSK'in 40. yılı kutlamalarında sahne aldı ve yine DİSK'in
öncülüğünde başlayan 10 Aralık Hareketi'nin Politika Geliştirme Kurulu
üyesiydi. Petrol-İş Sendikası'nın "Sendikalı Ol" kampanya filminde
rol aldı. Bir filmde yapımcılık denemesinde bulundu. Son olarak Muhteşem Yüzyıl
dizisinin senaristliğini yapıyordu.
Sanatçı, 1992'de "Seni
Seviyorum Rosa" filmiyle oyunculuğa adım attı. Yapımcılık deneyimlerinde
de bulunan oyuncu, 1999'da "Propoganda" filminde basın danışmanlığını
yürütürken, "Asmalı Konak" dizisinin proje yazarlığını üstlendi.
"İkinci Bahar" ve
"Yeditepe İstanbul" dizilerinin yanı sıra "O Şimdi Asker"
ve "Beynelmilel" filminde yer aldığı rollerle oyunculuk kariyerinde
önemli bir noktaya ulaşan Okay, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Melisa
Sözen ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerde yer aldığı, beğeniyle izlenilen
"Bir Bulut Olsam" dizisinin senaryosunu da kaleme aldı. Okay, dizide
aynı zamanda İnci Batur karakterini canlandırdı.
MUHTEŞEM YÜZYIL İLE GÜNDEM OLDU
Dönemin en çok izlenilen
yapımları arasında yer alan ve sektöre "ağalı dizi" deyimini
kazandıran "Asmalı Konak" ile büyük ün kazanan Meral Okay, yazdığı
hikayede toplumsal meseleleri ele aldı.
Sanatçının son çalışması, Kanuni
Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın hayatını ve o dönemi anlattığı
"Muhteşem Yüzyıl" adlı dizi oldu.
2011 yılının Ocak ayında başlayan
dizi, uzun yıllar yurt dışında da milyonlarca kişi tarafından izlenildi.
Okay, Muhteşem Yüzyıl dizisinin
senaristliğini yaptığı sırada, 2011’de akciğer kanserine yakalandı. 9 Nisan 2012'de
sabah saatlerinde evinde nedeniyle yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda
1993'te ölen eşi Yaman Okay'ın yanına defnedildi.
Tüm mirasını Nesin Matematik
Köyü'ne bağışladı; ancak mirasçılarının bu tezin hukuki bir dayanağı olmadığını
iddia etmesi üzerine tüm mal varlığı mirasçılarına dağıtıldı. Meral Okay'ın bu
sözlü vasiyeti arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiş ve "Meral Okay
Matematik Köyü'nde Doğuyor" adlı bir yardım organizasyonuyla vakfa maddi
destek sağlanmıştır.
ÖDÜLLERİ
14. Altın Koza Film Festivali -
2007, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Beynelmilel
35. Sinema Yazarları Derneği
Ödülleri - 2002, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Hiçbiryerde
FİLMOGRAFİ
Oyuncu
Bir Bulut Olsam (2009) - İnci
Batur
Alia (2008)
Beynelmilel (2006) - Aydeniz
Derya
O Şimdi Asker (2002) - Resmiye
Hiçbiryerde (2001) - Melek
Koltuk Sevdası (2001)
Yeditepe İstanbul (2001) - Havva
İkinci Bahar (1998) - Kasap
Melahat
Seni Seviyorum Rosa (1992)
Senarist
Yasemince (1997)
Asmalı Konak (2002)
Fedai (2007)
Bir Bulut Olsam (2009)
Muhteşem Yüzyıl (2011)
Diğer
Fırtına (dizi) (2006-2007) -
Genel Kordinatör
Beynelmilel (2006) - Yapım koordinatörü
Körfez Ateşi (2005) - Proje
danışmanı
İstanbul Şahidimdir (2004) -
Proje tasarım
Akademi Türkiye (2003) - Jüri
üyesi
Yarın Geç Olmayacak (2000) -
Yapımcı
Propaganda (1999) - Basın ve halkla ilişkiler
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