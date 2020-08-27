Merdan Yanardağ'dan RTÜK'ün ceza gerekçesine yanıt: "Evet, aynen böyle yapmak istiyoruz"

27 Ağustos 2020 Perşembe, 21:57

Radyo Televizyon Üst Kurulu, TELE 1'de yayınlanan Evrensel Gazetesi'nin reklam filminde kullanılan unsurları gerekçe göstererek kanala en üst sınırdan para cezası verdi. Gazeteci Merdan Yanardağ, RTÜK'ün suç unsurlarından saydığı, "Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi" ifadeyi paylaşarak, "Evet, biz aynen böyle yapmak istiyoruz" dedi.

Yanardağ'ın cezaya yönelik tepkisi şöyle oldu:

"RTÜK, bu kez TELE 1'e bir reklam nedeniyle en üst sınırdan para cezası verdi. Evrensel gazetesinin reklamı.. Gerekçelerden biri de, 'Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi' ifadesi de var. Evet, biz aynen böyle yapmak istiyoruz."