Merdivende Üç Şair’ raflarda

02 Temmuz 2020 Perşembe, 02:00

2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta Madımak Oteli’nde öldürülen 33 aydından Metin Altıok, Behçet Aysan ve Uğur Kaynar’ın otelin merdivenlerindeki bekleyişlerini gösteren fotoğraftan yola çıkarak katliamın boyutlarını ortaya koyan kitap, üç şairin dostlarının, kızları Zeynep Altıok, Eren Aysan, Elif Kaynar Yavuz ve Ezgican Kaynar’ın tanıklıklarını, anılarını, onlar için yazdıkları satırları bir araya getiriyor. Oktay Akbal, Ataol Behramoğlu, Erendiz Atasü, Zeynep Oral, Ahmet Telli, Emin Özdemir, Remzi İnanç, Ahmet Erhan, Işık Kansu, Haydar Ergülen ve Akgün Akova gibi daha birçok yazar ve şairin katkıda bulunduğu kitap, ölümlerinin ardından geçen on yıllara karşın üç şairin anılarının canlılığı ve bıraktıkları izleri gözler önüne seriyor. l ANKARA/ Cumhuriyet