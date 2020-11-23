Merih Demiral sakatlandı

Juventus, milli futbol Merih Demiral’ın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:24
Merih Demiral sakatlandı
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Juventus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Merih Demiral’ın sakatlandığını belirtti. Yapılan açıklama milli oyuncunun sağ iliopsoas kasından sakatlandığı ve 10 gün forma giyemeyeceği ifade edildi. Merih Demiral cumartesi günü Juventus’un iç saha da oynadığı ve Cagliari’yi 2-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalmıştı.


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