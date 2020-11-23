Merih Demiral sakatlandı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:24

Juventus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Merih Demiral’ın sakatlandığını belirtti. Yapılan açıklama milli oyuncunun sağ iliopsoas kasından sakatlandığı ve 10 gün forma giyemeyeceği ifade edildi. Merih Demiral cumartesi günü Juventus’un iç saha da oynadığı ve Cagliari’yi 2-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

