Merkel, Almanya’da Covid-19 önlemlerine hazırlanıyor: ‘Kapanabilir’
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 salgının yayılması sebebiyle yeni önlemler almayı hedefliyor. Reuters'ın ulaştığı taslak karara göre, yeni kısıtlamalar çerçevesinde insanlar sadece kendi hane halkı ile ya da tek bir başka hane halkı ile dışarı çıkabilecek. Kararda kuralı çiğneyenlerin cezalandırılacağı belirtiliyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını engellemek için tüm restoran ve barları 4 Kasım'dan itibaren kapatma konusunda eyalet başkanlarının bugün anlaşmalarını istiyor. Merkel okulları ve kreşleri ise açık tutmayı hedefliyor.
İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, anlaşılması beklenen metinde spor salonları, diskolar, sinemalar, tiyatrolar, operalar ve konser alanları kapatılacak.
ARTAN VAKALARIN İZİNİ SÜRMEK ZORLAŞTI
Kararda tüm bölgelerde katlanarak artan vakalar nedeniyle yerel sağlık yetkililerinin bulaşma vakalarının izini sürmekte zorlandığı; Noel'de daha kapsamlı kısıtlamalara gerek kalmaması için insanlar arasındaki etkileşimi önemli ölçüde azaltmak gerektiği yer aldı.
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