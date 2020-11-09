Merkez Bankası Başkanı’ndan ilk açıklama

09 Kasım 2020 Pazartesi, 09:07

6 Kasım’ı 7 Kasım’a bağlayan gece Murat Uysal’ın yerine Merkez Bankası başkanlığına atanan Naci Ağbal, ilk yazılı açıklamasını yaptı.

19 Kasım’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına işaret eden Ağbal, “Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.”