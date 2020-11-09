Merkez Bankası Başkanı’ndan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iki gün önce Merkez Bankası'nın başına getirilen Naci Ağbal'dan peş peşe açıklamalar geldi.
6 Kasım’ı 7 Kasım’a bağlayan gece Murat Uysal’ın yerine Merkez Bankası başkanlığına atanan Naci Ağbal, ilk yazılı açıklamasını yaptı.
19 Kasım’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına işaret eden Ağbal, “Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.
19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.”
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Albayrak durumu önceden gördü, Londra'da ev bakıyor
- FETÖ mektupları bitirdi
- AKP’li Metiner, Albayrak paylaşımını sildi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Albayrak'ın istifasının ardından dolar kuru ne olacak?
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması