Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen Kavcıoğlu yol haritası sinyali vermişti: Faiz kararları için ne demişti?
Gece yarısı yayımlanan kararname ile Merkez Bankası Başkanlığı’nda getirilen Şahap Kavcıoğlu, iktidara yakın Yeni Şafak'taki son yazısında, Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerektiğini, faiz artışına gitmenin sorunları çözmeyeceğini ifade etti.
AKP’li Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı kararname ile Naci Ağbal yerine getirilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğine dair sinyalleri vermişti.
Kavcıoğlu, 9 Şubat'taki "Enflasyon, faiz ve döviz kuru" başlıklı yazısında, Merkez Bankası’nın son faiz artırımı kararına göndermede bulunarak, “Dolayısıyla, Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.
Kavcıoğlu yazısının devamında, yüksek faiz oranlarını şu şekilde eleştirdi:
“Dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde Türkiye yıllarca yüksek faiz düşük kur politikası uyguladı. Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL’den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu.”
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