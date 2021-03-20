Naci Ağbal neden görevden alındı? AKP ekonomi yönetiminin iflasını dünyaya ilan etti

20 Mart 2021 Cumartesi, 10:30

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Naci Ağbal’ın bir şekilde görevden alınacağı beklenebilir bir durumdu. Berat Albayrak sonrası her ne kadar reel faiz politikası ile bir değişim gösterse de sadece yüksek faize dayalı politikanın AKP içinde tepki yaratacağı belliydi.

“Ağbal neden görevden alındı?” sorusunun cevaplarını maddeler halinde şöyle verebiliriz:

1- Ağbal en başında adeta bir intihar görevine çıkmıştı. Yapısal reformlara dayanmadan sadece para politikası yani faiz ve para miktarı ile enflasyonu kontrol etmeye çalışmak imkânsızdı.Türkiye’de enflasyonun ana gerekçesi dışa bağlı imalat sanayi ve tarımın ihmal edilmiş olması iken Ağbal sadece yüksek faiz artırımları ile kur kontrolüne odaklandı.

2- Faiz artırımları ilk başta reel ekonomi politikası gibi görüldü, destek buldu ancak arkasından güçlü yapısal reformlar gelmedi. Açıklanan reform paketi de kimseyi tatmin etmedi. Ekonomi yönetimine duyulan güven aşınmaya başladı.

3- Ağbal’ın faiz hamleleri Saray tarafından izlenirken kurun tekrar yükselmesi Ağbal karşıtlarına büyük koz verdi. Amerikan tahvilleri enflasyon beklentisi ile yükselince Ağbal’ın verdiği yüksek faizler boşa gitti. Hem kur arttı hem de iş dünyası yükselen faizlerin altında ezilmeye başladı. İşsizlik yüzde otuzu bulmuşken piyasalara kredi akışının kesilmesi de Ağbal’ı hedef haline getirdi. Saray artan faizlerin büyük bir siyasi bedel getireceğini görerek panik yaptı.

4-Bu süreçte Ağbal karşıtları da boş durmadı. Yeni Şafak Gazetesi son faiz artırımında adeta isyan etti. AKP içindeki çatlağı gösterdi.

Ağbal’ın alınmasının sonuçlarını ise şu başlıklarda toparlamak mümkün:

1- AKP ekonomi yönetiminin iflas ettiği tüm dünyaya ilan edilmiş oldu. Erdoğan’ın faiz enflasyonun nedenidir teorisinden kopmadığı, ancak enflasyonu ve buna bağlı kuru kontrol edecek işleri yapmaktan uzak olduğu da ortaya çıktı.



2- Türkiye’ye kredi veren finansal kurumlar için de sürpriz olan bu kararla, dışarıdan bakıldığında Türk ekonomi yönetiminin kaosa girdiği düşünülecek, Türkiye’ye duyulan güven daha da azalacaktır.

3- AKP içinde siyasi olarak filizlenen çatlaklar daha belirgin hale gelecek. Berat Albayrak ekibi ve diğerleri şeklinde olan mücadele belirginleşecek.

4- Başta enflasyon olmak üzere döviz piyasalarındaki oynaklık daha da artacak.