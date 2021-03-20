Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan Naci Ağbal değerlendirmesi: "Çalkantılar bitmeyecek"

20 Mart 2021 Cumartesi, 10:05





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması üzerine Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy değerlendirmede bulundu.





Uulusoy, Merkez Bankası'nın başkanını değiştirmek yerine yüksek işsizlik oranı, gelirsizlik, istihdam gibi gerçek sorunlara odaklanılması gerektiğini ifade etti.





İşte Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin değerlendimesi





Para piyasasının çalkalandığı, ekonomik büyümede sancıların yaşandığı bir dönemde Merkez Bankası başkanının, hem de bu kadar kısa zamanda değiştirilmesi belki de olabilecek en olumsuz kararlardan biridir.





Kasım 2020 döneminden sonra "yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım" mantığı ile yapılan başkanlık değişiminden sonra, sadece bir PPK faiz kararından sonra yapılan bu "basit" görev değişiminin, Merkez Bankası'nın kredibilitesinin yanında makroekonomik dengelere olumsuz yansıyacağını söylemek yanlış olmaz.





Bağımsız bir özerk yapısının, kanunla belirtilmesine rağmen, siyasi bir kararla yapılan böyle bir değişimin hem ekonomik hem de hukuki zeminde sarsıntı yaratacağı açıktır. Temel olarak, başkanın değiştirilmesi bir şeylerin düzeltilmesi için neden değildir. Önemli olan, bu çalkantıların nedenini tartışmaktır; yüksek işsizlik oranı, gelirsizlik, istihdam yaratmada yaşanan sorunlar ve bizzat siyaset kurumu gibi.





Umarım bundan sonra nedenler ile sonuçlar arasında daha akılcı yaklaşımlar yapılır. Kişilerin değil yapının kökten değişmesi gerekiyor. Aksi taktirde ekonomide çalkantıların bitmeyeceğini vurgulamak yerinde olacaktır.