Merkez Bankası döviz rezervleri ne kadar?

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 8 Ocak'ta bir önceki haftaya göre yaklaşık 120 milyon dolar artarak 2003'ten beri en düşük seviyelerden sınırlı yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2021 Perşembe, 14:54
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Net uluslararası rezervler 1 Ocak haftasında Ağustos 2003'ten bu yana en düşük seviye olan 13.54 milyar dolara gerilemişti. TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2020 yılının tamamında yaklaşık 27.6 milyar dolar gerilemişti.

Kaynak:Reuters

    



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