Merkez Bankası döviz rezervleri ne kadar?
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 8 Ocak'ta bir önceki haftaya göre yaklaşık 120 milyon dolar artarak 2003'ten beri en düşük seviyelerden sınırlı yükseldi.
Net uluslararası rezervler 1 Ocak haftasında Ağustos 2003'ten bu yana en düşük seviye olan 13.54 milyar dolara gerilemişti. TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2020 yılının tamamında yaklaşık 27.6 milyar dolar gerilemişti.
Kaynak:Reuters
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