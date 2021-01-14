Merkez Bankası döviz rezervleri ne kadar?

14 Ocak 2021 Perşembe, 14:54

Net uluslararası rezervler 1 Ocak haftasında Ağustos 2003'ten bu yana en düşük seviye olan 13.54 milyar dolara gerilemişti. TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2020 yılının tamamında yaklaşık 27.6 milyar dolar gerilemişti.

Kaynak:Reuters



