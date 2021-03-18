Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

18 Mart 2021 Perşembe, 14:02

Merkez Bankası'nın (TCMB), beklentileri de aşarak, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'e çıkarmasının ardından, dolar 7.32 lirayı da gördükten sonra 7.35 liraya toparlandı. ABD para birimi yeni güne 7.50 lira düzeyinde başlamıştı.

Faiz kararı öncesi 8.98 lira dolayında olan euro 8.76 liraya, 10.47 lira dolayında hareket eden sterlin de 10.25 liraya kadar indikten sonra hafif toparlandı.

Yeni güne yüzde 0.36 artışla 1,567 puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi ise faiz kararı sonrasında da bu düzeylerde hareket ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3265 lira ve en yüksek 7.5644 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,

- euro en düşük 8.7646 lira ve en yüksek 9.0489 lirayı gördükten sonra, 8.79– 8.80 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2576 lira ve en yüksek 10.5663 lirayı gördükten sonra 10.29 – 10.30 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.19340 - 1.19897 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19441 düzeyindeydi.

ULUSOY: "ENFLASYON BASKISIYLA ALINMIŞ BİR KARAR"

Merkez Bankasının kararını değerlendiren gazetemiz yazarı Ekonomist Prof. Veysel Ulusoy, "Bu karar 'enflasyon baskısı o kadar gerçek ki, artık faizleri yükseltmekten başka bir çaremiz kalmadı' anlamına geliyor." dedi. Ulusoy, "Kararda hem dış, hem de iç faktörler mevcut. Özellikle büyüme ve enflasyon ilişkisi kapsamında ABD tahvil faizlerinin yükselme eğilimi, sıcak parayı gelimekte olan ülkelerden ABD'ye çekmeye başladı. Temelde sıcak para ile beslenen, üretimi unutmuş bir Türkiye ekononomisi içinde hem dış borcu yeniden finanse edecek hem de büyümeyi sağlayacak bir fon akımı yaratılması zorlaştı. Sonuçta üretim gücü zaafiyeti enflasyonla beraber faiz artırımını ortaya çıkardı. Bu 2021 yılında sadece baz etkisiyle oluştutulacak br büyümeden de çok şey alıp götürdü" ifadelerini kullandı.

"MAKRO DENGELER BOZUK, DÖVİZ YİNE YÜKSELECEK"

Bu kararın döviz kurunda kısa süreli rahatlamaya sebep olacağını söyleyen Ulusoy, "Doğal olarak döviz kuru düşecek ama makro dengelerin zaten bozuk olmasından dolayı yine yönünü yukarı çevirecektir. Bunu yaparken de Türkiye ekonomisinden yurt içi ve dışı bir takım gelir (kar) aktarımı olacaktır" dedi.

"UZUN DÖNEMDE İŞSİZLİĞİ ARTIRACAK"

Merkez Bankasının kararından yurttaşın cebinin de etkileneceğini belirten Ulusoy, "Halk her durumda gelir kaybına uğrayacaktır. Bunu iki yönlü düşünebiliriz: dolaylı ve doğrudan. Doğruda etkisi sabit ücretlilerin ve aslında rasyonel yatırımcıların harcama maliyetleri yükselecek, yatırımlar azalacak, tüketim harcamaları ise enflasyon baskısı ile kısıtlanacaktır. Kısa dönemin yanında, uzun dönemde ulusal gelirdeki büyümeyi baskılaması nedeniyle işsizliği artıracak ve yeniden bir enflasyon sarmalına neden olacaktır. İşsizlik ve gelirsizlik en büyük toplumsal yük olacaktır" sözlerini kullandı.



