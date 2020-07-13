Merkez Bankası İstanbul'a taşınmaya başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ana birimleri İstanbul'a taşınıyor. Bundan böyle merakla beklenen faiz kararları Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da alınabilecek.
İstanbul Finans Merkezi kapsamında ekonomi yönetimlerinin İstanbul’a taşınması uzun süredir konuşuluyordu. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bir adım attı ve ana birimlerini İstanbul’a taşımaya başladı.
Edinilen bilgilere göre bankanın iletişim ve dış ilişkiler, piyasalar, bankacılık ve finansal kuruluşlar, araştırma ve para politikası genel müdürlükleri tam kadro olarak İstanbul’a taşındı. İstanbul’a gelen personel sayısının 400'ü geçtiği belirtiliyor. Diğer yandan başkan ve başkan yardımcıları hem Ankara hem İstanbul ofislerinde çalışıyor.
BloombergHT'de yer alan habere göre, Ankara’da idare merkezinde de İstanbul’da da Para Politikası Kurulu toplantıları yapabilecek teknik ve donanıma sahip olan banka koşullara göre hangisi daha uygun olacaksa iki tarafta da toplantıları yapabilecek durumda. Merakla beklenen faiz kararları Ankara’nın yanı sıra İstanbul’da da alınabilecek.
Ayrıca, Ataşehir'de yer alan finans merkezindeki yeni bina tamamlandığı zaman diğer birimlerin de taşınması planlanıyor.
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