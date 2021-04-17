Merkez Bankası, kripto paraların otomobil alımı gibi alışverişlerde kullanımını yasakladı
Yönetmeliğin işin özüyle ilgili olmadığını belirten BtcTurk Üst Yöneticisi Güneri, e-para kuruluşları ve alışverişle ilgili çalışma yapılmasını beklediklerini söyledi.
Merkez Bankası, dün yönetmelikle açıklama yaparak Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraların (varlık) ödemelerde doğrudan veya dolaylı kullanılamayacağını duyurdu. Açıklamada, bu varlıkların herhangi bir denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırdığı vurgulanırken, bu yapıdaki bir varlığın ödemede kullanılmasının telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratabileceği belirtildi.
Yönetmeliği göre ayrıca ödeme ve elektronik para (e-para) kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Yönetmelik, 30 Nisan’da yürürlüğe girecek.
DEĞER KAYBETTİLER
Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan BtcTurk Üst Yöneticisi Özgür Güneri, düzenlemenin kripto paraların özüyle ilgili olmadığını belirterek bu tür paraları alıp satmak isteyenlerin bankalardaki düzenlenmiş sistemler üzerinden kendilerine ulaşmaya devam edeceğini vurguladı. Düzenlemeyle bu tür paralarla otomobil, konut, kahve gibi alışverişlerin yasaklandığını ifade eden Güneri, şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde elektronik para kuruluşlarının kripto para sistemindeki yeri ile bu paraların alışverişte kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapılacağını düşünüyoruz. Sonuçta kripto para, bugün yeni bir varlık sınıfı olarak karşımızda duruyor. Emtia mıdır, para mıdır diye tartışmanın âlemi yok. Örneğin aracılığını yaptığımız Bitcoin’i, altın gibi bir değer saklama aracı olarak görüyoruz ve bu şekilde bakılmasını istiyoruz.”
Öte yandan dün kripto para fiyatları, başka ülkelerin de benzer sınırlamalar getirebileceği endişesiyle düştü. Örneğin Bitcoin’de kayıp yüzde 3’ü buldu.
GECE YARISI ZORBALIĞI
Düzenlemeye değişik tepkiler geldi. Örneğin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Yine bir gece yarısı zorbalığı. Kurtulamadılar bu zihniyetten” derken ekonomist Mahfi Eğilmez şu vurguyu yaptı: “Bir şeyi para yapan üç nitelikten birisi alışverişlerde kullanılabilmesidir. Bu durumda kripto paralar (en azından Türkiye’de) para olma niteliğini yitirmiş oldu.” Prof. Dr. Emre Alkin de “Düzenleme değil, yasaklama olmuş, kripto paralarla alakalı” dedi. Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş da kararı alelacele alınmış bir tedbir olarak niteledi.
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