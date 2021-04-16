Kılıçdaroğlu'ndan bir kripto para tepkisi daha

Gece yarısı yayımlanan kripto para yönetmeliğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi. Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2021 Cuma, 16:41
Kılıçdaroğlu'ndan bir kripto para tepkisi daha
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Gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak olması tartışmalara neden oldu.

İlk tepkiyi, "Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım" şeklinde mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüğünü aktan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı mesaj şöyle:

"Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm. Blockchain ve kripto 1 milyar dolarlık (Unicorn) teşebbüslerimizin çıkacağı yegane alandır. Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok! "


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