Kılıçdaroğlu'ndan bir kripto para tepkisi daha

16 Nisan 2021 Cuma, 16:41

Gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak olması tartışmalara neden oldu.

İlk tepkiyi, "Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım" şeklinde mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüğünü aktan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı mesaj şöyle: