Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını indirdi
Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.
Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
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