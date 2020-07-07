Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını indirdi

Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 6'dan yüzde 5'e düşürecek.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 16:32
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.

Yeni faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.


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