Merkez Bankası, Uysal’la Temmuz 2019’da başladığı faiz indirimlerine dün ara verdi

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Merkez Bankası bünyesindeki Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz 2019’da başladığı ve politika faizinde 15.75 puan ulaşan indirimlerine dünkü toplantıda ara verdi.

Bilindiği gibi Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz 2019’da dikkat çekici şekilde görevden alınmış, yerine Murat Uysal atanmıştı.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Dünkü toplantıda politika faizi yüzde 8.25’te sabit tutuldu. Toplantıyla ilgili bir de değerlendirme notu yayımlayan PPK, özellikle enflasyon vurgusu yaptı: “Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlenmektedir.

Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.”

TEMKİNLİ DURUŞ

Ayrıca iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın nisan ayında belirginleştiğini hatırlatan PPK, kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte mayıs ayından itibaren toparlanmanın başladığı vurguladı.

“Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir” diyen PPK, son dönemde ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı düşüşün olduğunu, normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyelerinin önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyeceğini belirtti. Merkez Bankası PPK, “temkinli duruşun sürdürülmesi” vurgusunu da yineledi.

‘TÜRKİYE’DEN 5 MİLYAR DOLAR ÇIKABILIR’

İngiliz Financial Times gazetesi, hisse senedi piyasaları için uluslararası yatırımcıların endeks sağlayıcısı olan MSCI’nın Türkiye’yi bir alt lige düşürmesi durumunda 5 milyar dolarlık yabancı çıkışı olabileceğini yazdı.

MSCI, önceki gün bir açıklama yaparak açığa satış ve kredili işlem yasakları nedeniyle kurumsal yatırımcıların Türkiye’de piyasaya erişiminin zorlaştırıldığını belirtmiş ve şartların daha da kötüye gitmesi durumunda ülkenin “gelişen piyasalar” statüsünden “gelişme ihtimali olan piyasalar” statüsüne düşürülebileceği uyarısında bulunmuştu. Borsadaki yabancı yatırımı 23 milyar dolara kadar geriledi.