Merkez Bankası’ndaki yeni atama kararı dış basında nasıl yer aldı?

30 Mart 2021 Salı, 14:15

Merkez Bankası Başkanlığı’ndaki görev değişikliğinin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnameyle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın görevden alması dış basının da gündemine yansıdı. Haberlerde, Erdoğan’ın kararları şok yaratan adımlar olarak değerlendirilirken TL’nin dolar karşısındaki değer kaybına yer verildi.

“Erdoğan, Merkez Bankası Başkanını görevden aldıktan sonra yardımcısını da yerinden etti” başlığını taşıyan Reuters’ın haberinde, “Erdoğan’ın Türk lirasında yüzde 13 değer kaybıyla şok yaratan hareketinin üzerinden 10 gün geçtikten sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'yı görevinden aldı” denildi.

Zedelenen para politikası kredibilitesinin etkisiyle yükselen dolar/TL’nin sabah saatlerinde 8.29’a kadar yükseldiğine dikkat çekildi. Haberde, Şahap Kavcıoğlu kararı da hatırlatılarak, Erdoğan’ın adımları alışılmışın dışında ekonomi politikaları olarak değerlendirildi. Kavcıoğlu’nun Bloomberg’e verdiği röportajda faizi hemen indireceği yönündeki yaklaşımları doğru bulmadığını söylediği de aktarıldı.

Bloomberg ise haberinde Morgan Stanley Müdürü olan Duman’ın Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na getirildiğine yer verdi. Haberde, para politikasında sarsıntı derinleşirken faiz oranlarını belirleme komitesine atamanın gerçekleştiğine dikkat çekildi. 2 yıldan kısa bir zaman içerisinde Merkez Bankası Başkanlığı’ndaki değişikliklerin ardından bu duruma Duman’ında katıldığı belirtildi. Bloomberg, görevden alma kararının ardından TL’nin dolar karşısında yüzde 0.6 oranında değer kaybettiğinin de altını çizdi.

Financial Times tarafından hazırlanan haberde, finans piyasalarındaki düşüş vurgulandı. Erdoğan’ın hala Ağbal’ın görevden alınma kararıyla ilgili bir neden sunmadığını belirten FT, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımcıları geri dönmeye çağırdığını da hatırlattı. “Faiz oranı belirleme komitesinde yer alan Çetinkaya'nın, eski Merkez Bankası Başkanı’yla hiçbir ilgisi olmadığına inanıldığı” belirtildi. Haberde, diğer üst düzey ekonomi yetkililerin (Ziraat Bankası Müdürü ve Varlık Fonu Başkanı) bu ay görevden ayrıldığına dikkat çekildi.