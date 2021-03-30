SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

30 Mart 2021 Salı, 00:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.



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