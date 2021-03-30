SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.
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