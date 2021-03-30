SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 00:35
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu. 

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