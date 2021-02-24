Merkez Bankası'ndan yeni TL adımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükleri için artırdı. Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı.
Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
Düzenlemeye göre; Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu, vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, çıkarıldı.
Yatırım bankaları için fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.
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