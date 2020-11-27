Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişiklik yaptı.
Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.
Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.
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