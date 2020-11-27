Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 05:02
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
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Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında degişiklik yaptı.

Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı.

Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.


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