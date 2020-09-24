Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolardan ilk tepki

24 Eylül 2020 Perşembe, 14:17

Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın politika faizinde sürpriz bir artırıma gitmesinin ardından düştü. Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı politika toplantısından çıkabilecek bir faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izledi.

Dün 7.7008'den kapatan kur, Perşembe günü en yüksek 7.7186 seviyesini görmesinin ardından sabajh saatlerinde önceki kapanışa yatay bir şekilde 7.7012'den işlem gördü. Avro/TL kuru fazla değişmeyerek 8.9823'ten alıcı buldu. Kur sepeti 8.3406 oldu.

TCMB'nin faiz kararı öncesi 7.700 civarında dalgalanan kur, gösterge faizin 200 baz puan artırılarak yüzde 10.25'e çıkarılmasının ardından sert bir düşüş gerçekleştirerek 7.5572'ye kadar indi.