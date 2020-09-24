Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolardan ilk tepki
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 7,60 civarında işlem görüyor.
Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın politika faizinde sürpriz bir artırıma gitmesinin ardından düştü. Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı politika toplantısından çıkabilecek bir faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izledi.
Dün 7.7008'den kapatan kur, Perşembe günü en yüksek 7.7186 seviyesini görmesinin ardından sabajh saatlerinde önceki kapanışa yatay bir şekilde 7.7012'den işlem gördü. Avro/TL kuru fazla değişmeyerek 8.9823'ten alıcı buldu. Kur sepeti 8.3406 oldu.
TCMB'nin faiz kararı öncesi 7.700 civarında dalgalanan kur, gösterge faizin 200 baz puan artırılarak yüzde 10.25'e çıkarılmasının ardından sert bir düşüş gerçekleştirerek 7.5572'ye kadar indi.
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'