Merkez Bankası faiz kararını saat 14'te açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistlerin büyük bölümü faizlerde değişikliğe gidilmesini beklemiyor.
Reuters anketine katılan 17 ekonomistten 14'ü bankanın faizi sabit tutmasını beklerken, 3'ü faizlerde artışa gidileceğini öngörüyor. Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti. Geçtiğimiz üç ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı. Karar saat 14'te açıklanacak. Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti. Geçtiğimiz üç ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı. Karar saat 14'te açıklanacak.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Erdoğan'a hakaret eden gazetenin köşe yazarı kim çıktı?
- İsrail'in BM temsilcisi salonu terk etti
Video Haberler
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
- Yer: Adana... Adres sormak istedikleri yurttaşı vurdular
- Yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu!
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
- Maskesiz yurttaş polisi tehdit etti, ortalık karıştı
- Dev robotu böyle yürüttüler! 18 metre uzunluğunda
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- Erdoğan'a hakaret eden gazetenin köşe yazarı kim çıktı?
- İsrail'in BM temsilcisi salonu terk etti