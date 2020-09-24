Merkez Bankası faiz kararını saat 14'te açıklayacak

24 Eylül 2020 Perşembe, 10:01

Reuters anketine katılan 17 ekonomistten 14'ü bankanın faizi sabit tutmasını beklerken, 3'ü faizlerde artışa gidileceğini öngörüyor. Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti. Geçtiğimiz üç ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı. Karar saat 14'te açıklanacak. Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti. Geçtiğimiz üç ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı. Karar saat 14'te açıklanacak.