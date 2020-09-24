Merkez Bankası faiz kararını saat 14'te açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistlerin büyük bölümü faizlerde değişikliğe gidilmesini beklemiyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 10:01
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Reuters anketine katılan 17 ekonomistten 14'ü bankanın faizi sabit tutmasını beklerken, 3'ü faizlerde artışa gidileceğini öngörüyor. Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti. Geçtiğimiz üç ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı. Karar saat 14'te açıklanacak. Merkez Bankası Haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti. Geçtiğimiz üç ayki toplantısında ise değişiklik yapmamıştı. Karar saat 14'te açıklanacak.


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