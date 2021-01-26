Merkez Bankası'nın yemek üretim hizmetlerinde çalışan taşeron emekçiler haklarını istiyor

İstanbul’da bulunan Merkez Bankası şubesinin yemek üretim hizmetlerinde çalışan taşeron emekçilerin yeni yılı işsizlik ve hak gaspıyla karşıladığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 06:00
Merkez Bankası'nın yemek üretim hizmetlerinde çalışan taşeron emekçiler haklarını istiyor
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Bilkay AŞ çalışanlarının, “yeni ihale şartları” öne sürülerek işten çıkarma ve hak gaspına maruz bırakılmak istendiği ifade edildi. 

Sürece itiraz eden emekçileri “iş bitti” bahanesiyle işten çıkardığı, diğerlerinin ise “kıdem haklarını” elinden aldığı belirtilen Bilkay AŞ’nin, “pandemi nedeniyle Merkez Bankası’nın daha az personelle çalışmak” istediğini ileri sürdüğü kaydedildi. 

Edinilen bilgiye göre, mali tedbirler kapsamında ihale şartlarını gözden geçirdiklerini söyleyen Merkez Bankası yetkilileri ise topu taşeron şirkete atıyor.


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