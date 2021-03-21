Merkez Bankası'nın yeni başkanından ilk açıklama

21 Mart 2021 Pazar, 12:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alıp yerine getirdiği Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamasını yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kavcıoğlu, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin” dedi.

Yazılı açıklama yapan Kavcıoğlu, "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevimize başladık.

Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin. https://t.co/TLMLrIL5sc pic.twitter.com/5fP0NsfkLy — Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) March 21, 2021





BU AKŞAM GENEL MÜDÜRLERLE TOPLANTI DÜZENLENECEK

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşam üstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak.

Konuya yakın iki bankacılık kaynağından alınan bilgiye göre toplantının bugün saat 16.00 sıralarında olması beklenirken, Reuters TCMB'ye konu ile ilgili yorum almak için henüz ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son bir kaç ayda 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alırken, yerine kendisi gibi yüksek faizi eleştiren Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'yu atadı. Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşti. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

Analistler bu kararın ardından yaptıkları değerlendirmelerde, değişikliği "Endişeli" olarak karşılamış ve fiyat istikrarının bir kenara konulabileceğinin tedirginlik yarattığını söylemişlerdi.