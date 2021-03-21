Merkez Bankası'nın yeni başkanının faiz planı ne?

21 Mart 2021 Pazar, 11:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu getirdi. Bu atamayla Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası'na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

Faiz kararıyla özellikle hükümete yakın Yeni Şafak ve Sabah gazetelerinin hedefi olan Naci Ağbal’a “Faiz düşürme” çağrıları yapılmıştı.

Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi yazarı olan Şahap Kavcıoğlu'nun faize yönelik tutumu ise merak konusu oldu.

Odatv'nin aktardıklarına göre, Kavcıoğlu'nun yazılarında "Faiz indirimini" savunduğu ortaya çıktı.

Kavcıoğlu, 9 Şub 2021 tarihli “Enflasyon, faiz ve döviz kuru” başlıklı yazısında, “Türkiye yıllardır enflasyon, faiz ve kurun birbirine olan etkisi yüzünden bir türlü ekonomide istediği sonuçları alamadı” diyerek artan Ağbal yönetimindeki faiz kararlarını şöyle eleştirdi:

“Bugün de hep konuştuğumuz düşük kurun yani TL’nin gereğinden fazla değerlenmesinin topuzunu kaçırdık.”

“FAİZ ARTIŞINDAN VAZGEÇMEMİZ GEREKİR”

Kavcıoğlu, 9 Mar 2021 tarihli, “Türkiye 2020 yılında nasıl büyüdü?” başlıklı yazısında ise “Pandeminin 2021 yılını da olumsuz etkilememesi için kalıcı büyümeyi hedefleyip, sıkı para politikasından vazgeçerek yatırım ve ihracat odaklı, istihdam sağlayan büyümeyi gerçekleştirmeliyiz. Bunun için, yatırım ve üretim maliyetini doğrudan etkileyen kredi maliyetlerinin makul seviyede olması için faiz artışından vazgeçmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

“FAİZLERİN YÜKSELİŞİ ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Faiz artırımına karşı çıkan Kavcıoğlu, 10 Mar 2020 tarihli, “TCMB ve Fed faiz indirimleri” başlıklı yazısında, “TCMB’nin yaptığı faiz indirimlerindeki önemli eleştirilerden bir tanesi, beklenenden hızlı ve fazla indirime gittiği yönündeydi. Oysa sıkıntılı günlerden geçen Türkiye için bu durum oldukça kabul edilebilir bir durumdu. Çünkü faizlerin yükselişi Türk ekonomisinde her şeyden evvel üretimi olumsuz etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor” diye yazdı.

“DOLARİZASYONUN ARTMASINA NEDEN OLUR”

Kavcıoğlu, önceki MB Başkanı Murat Uysal’ın 9 kez faiz indirimi yapıp 10. toplantıda politika faizini sabit tutmasını ise 30 Haziran 2020 tarihli yazısında şöyle değerlendirmişti:

“Sonuç olarak TCMB’nin bu ay faiz indirimine gitmemesi hem yılsonu enflasyon hedefini yakalaması hem de faiz oranı hedefini yakalaması açısından önemli. Çünkü Merkez Bankası gösterge faizi her zaman enflasyonun üstünde tutma gayretinde olmalı. Yoksa eksi reel faiz ile ekonomiyi hareketlendirmek zor. Zira eksi reel faiz yerli ve yabancı yatırımcının yurt dışına kaçmasına, tasarrufların gayrimenkul gibi üretime katkı yapmayan yatırımlara kaymasına ve dolarizasyonun artmasına neden olur.”