Merkez Hakem Kurulu'nda beklenen atama

TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Başkanlığa Serdar Tatlı seçildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2020 Salı, 13:12
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TFF Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.

İşte liste:

BAŞKAN

SERDAR TATLI

ÜYELER

METİN TOKAT

EROL ERSOY

KADİR TOZLU

MAHMUT ÇETİNER

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

AHMET ERDOĞAN

NEDİM GÖKLÜ


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