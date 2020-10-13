Merkezefendi'de 18 bin öğrenciye maske ve kırtasiye seti

13 Ekim 2020 Salı, 16:38

Hacı Ahmet Paralı ve Katip Çelebi İlkokullarındaki öğrencilerle bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kırtasiye malzemelerini ve maskeleri öğrencilere hediye etti. İlkokul öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını artırabilmek için verilen kırtasiye malzemelerinin ve maskelerin dağıtımı ilçe sınırları içerisindeki 38 ilkokulda gerçekleştirilecek.

“ÖĞRENCİLERİMİZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR”

Hacı Ahmet Paralı ve Katip Çelebi İlkokullarını ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin hediyesini kendi takdim etti. Öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir ders yılı geçirmelerini dileyen Başkan Doğan, “Pandemi döneminde okullarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özleyen ve yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizi ziyaret ettik. Merkezefendi Belediyesi olarak, bu salgın döneminde sıkılan çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için ufak bir hediye veriyoruz. Sevgili öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir ders yılı diliyorum” diye konuştu.