Merkezefendi'de eğitim seferberliği: İhtiyaç sahibi öğrenciler için 'İyilik Hareketi' başlatıldı

24 Eylül 2020 Perşembe, 16:43

Merkezefendi Belediyesi, pandemi nedeniyle başlayan uzaktan eğitimde internete erişim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar desteği vermek amacıyla ‘İyilik Hareketi’ başlattı.

BAĞIŞLANAN CİHAZLARI BELEDİYE EKİPLERİ HAZIRLAYACAK

Proje kapsamında hayırsever vatandaşlar sıfır veya kullanılabilir durumda olan ikinci el tablet, masaüstü ve dizüstü bilgisayarları Merkezefendi’de ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek. Öğrencilere destek olmak isteyen vatandaşların, https://www.merkezefendi.bel.tr/merkezeli adresinden veya 444 8 662 numaralı Çağrı Merkezi’nden kayıt oluşturması gerekiyor. Ekipler tarafından teslim alınan ürünlere bakım yapılacak. Bu işlemden sonra tablet ve bilgisayara uzaktan eğitim için gereken uygulamalar ve programlar bilgi işlem personeli tarafından yüklenerek kullanıma hazır hale getirilecek. Hazır durumda olan tablet ve bilgisayarlar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçedeki iyilik hareketinin her geçen büyüdüğünü söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışıyla çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde gerek fiziki gerekse sosyal anlamda hem esnafımızın hem de ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olduk. Öğrencilerimizi, geleceğimiz olan çocuklarımızı düşünerek de ‘İyilik Hareketi’ kapsamında yeni bir proje başlatıyoruz. Uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan, elinde dijital cihaz bulunmayan Merkezefendili ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, hayırsever hemşerilerimizin aracılığı ile tablet ve bilgisayar desteği sağlayacağız. Hemşerilerimizin öğrencilerimize hediye edeceği elektronik cihazlar belli işlemlerden geçirilerek uzaktan eğitime hazır hale getirilecek. Merkezefendi Belediyesi, her zaman insana dokunan projeler üretmeye ve uygulamaya devam edecek. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendili hemşerilerimiz için” ifadelerini kullandı.