Merkez'in döviz rezervleri 4.25 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 4.25 milyar dolar azalarak 46.7 milyar dolara indi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2020 Cuma, 15:29
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Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 4.25 milyar dolar azalarak 46.7 milyar dolara indi.


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