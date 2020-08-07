Merkez'in döviz rezervleri 4.25 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 4.25 milyar dolar azalarak 46.7 milyar dolara indi.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 4.25 milyar dolar azalarak 46.7 milyar dolara indi.
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