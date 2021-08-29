Merkür terazi burcunda

29 Ağustos 2021 Pazar, 10:29

KOÇ:

Merkür eş/ilişki hanenize ilerlerken gecikmiş konuşmaları artık gerçekleştirmeniz gerekebilir. Hayatınızdaki kimsenin haberler alacağı ya da bizzat size verecek haberleri olacaktır. Çalışma arkadaşlarınızla ortaklı işlere girebilirsiniz.

BOĞA:

Ara verdiğiniz çalışma temponuza geri dönüyorsunuz. Günlük telaşelerinizin artacağı bir dönem. Daha önce verdiğiniz hayatınızda değişim/dönüşüm yaratacak alışkanlıkları günlük hayatınıza uyarlayabileceksiniz.

İKİZLER:

İkizler burçları için konuşulanları ortaya koyma zamanı. Her söylediğim lafta kalıyor diyorsanız, yazmaya ne dersiniz? Bu hafta sözleriniz, aklınız ve iletişim kabiliyetinizle yaratıcı işlere imza atabilirsiniz.

YENGEÇ:

Yengeç burçları ev ve aile ile ilgili haberlere açık bir haftaya başlıyorlar. Çalışma koşulları evde çalışmaya müsait olmayan yengeçlerin bile bir şekilde evden çalışabileceği bir hafta olacak. Yazışma, sözleşme ve evrak işlerinizde yenilenmeler olabilir.

ASLAN:

Aslan burçları için haber dolu ve hızlı bir hafta olacak. İş için seyahat etmeniz gerekebilir. Kardeş ve yakın akrabalarla olan subjektif ve suçlayıcı konuşmalar kimseye yarar sağlamaz, karşı taraf bu hafta sizi anlamayabilir.

BAŞAK:

Merkür ekonomi ve kazançlar hanenize ilerliyor. Bu hafta bir ödeme alabilir ya da beklenmeyen bir yerden gelen bir hediye ile sevinebilirsiniz. Ticari ilişkilerinizi ve bankalarla olan işlerinizi hızlandırabilirsiniz.

TERAZİ:

Merkür’ün bu hafta burcunuza geçişi ile daha hızlı, konuşkan ve iletişim odaklı olabilir, eskilerden gelecek bir haber ile de birlikte yakınlarınızla tekrar irtibata geçebilirsiniz. Seyahat etmek için iş sebepli bahaneleriniz olabilir.

AKREP:

Akrep burçları için güzel fakat beklenmedik harcamalarla dolu bir hafta olabilir. Arkadaşlar, sosyal çevreler ile ilgili konu ve gündemler belirsizliklere sürüklenirken, organize etmeye çalıştığınız iş ile ilgili tarihleri belirlemek sandığınızdan daha zor olabilir.

YAY:

Yay burçları iş konularında daha önce verdikleri kararların meyvelerini toplayabilir. İşverenlerinizden destek göreceksiniz. Sosyal çevrenizle kestiğiniz iletişim yavaş yavaş etkinleşmeye başlarken, yeni kimselerle tanışma çevrenizi genişletme fırsatı yakalayacaksınız.

OĞLAK:

Kariyer alanınıza girecek olan Merkür, hem iş konularındaki gelişmeleri hem de işverenlerinizle daha fazla iletişim halinde olmayı destekleyecek. Burada denge odaklı olan merkür iş konularında fazla verici olabileceğinizi gösterebilir.

KOVA:

Kova burçları için arkadaş ve sosyal çevrelerle beraber seyahat etmek ya da beraber bir eğitime katılmak çok kolay olacak. Ortak bir hesabınız ya da bir kaynak arayışınız için eşinizin akrabalarından yardım alabilirsiniz. Eğitim ve öğretim konularında yarım kalan işlerle uğraşılabilir.

BALIK:

Balık burçları için bu hafta önemli gelişmelere gebe. İş konularında beklenen köklü değişim için maddi konuları bahane etmeyi bırakıcaksınız. Eşiniz ve ilişkinizin size destek verebileceği, ekonomik anlamda her şeyi sizin yaratmanız gerekmeyen bir dönem başlayacak.