Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz: ‘Tarsus Başsavcılığı virüsten kapandı’

02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:17

Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz, ilindeki adliyelerde koronavirüsün durumuna ilişkin bilgilerini paylaştı. Virüsün her yere yayıldığını belirten Yeşilboğaz, “Tarsus’ta Başsavcılığımız ve 2. Ağır Ceza Mahkememiz virüsten kapandı. Bazı Asliye Ceza Mahkemelerimizde de virüs var” dedi. Virüs yaygınlığı nedeniyle hukukçuların yıllık izin kullanmaya başladığını aktaran Yeşilboğaz, “8 mahkemede şu an hakimler izin almış. Kimi mazeret izni almış, kimi yıllık izin almış. Hukukçular arasında izinli olan çok” bilgisini paylaştı. Çevrelerinde sürekli testi pozitif çıkanların haberini aldıklarını belirten Yeşilboğaz, “Nereden baksanız avukatların yüzde 10’undan fazlası temaslı ya da testi pozitif. Bize net bir sayı söylenmiyor tabii ama sürekli pozitif haberi alıyoruz” dedi. Adliyedeki karantina sürecini aktaran Yeşilboğaz, “Bir adliyede bir kişi temaslıysa hemen tedbir olarak karantina süreci başlıyor. Karantina karşılığında da hemen yeni atamalar yapılıyor. Ancak gelen kişi, mahkeme dosyalarının işini bilmiyor. Ya da hakimler izin alınca yerine biri atanıyor ama yeni gelen hakim dosyayı bilmiyor, karar veremiyor. O yüzden davayı erteliyor. Bu da davaların birikmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

‘DURUM FACİA’

Konuyla ilgili HSK’ya yazı yazdıklarını belirten Yeşilboğaz, “Adliyelere herkesin girip çıktığını söyledik. Biz de HES kodu kullanılmasını, işi olmayanların gelmemesini istedik. ‘Geçici olarak da olsa, belli bir dönem adliyelerin kapatılması ve yargılamaların ertelenmesi için girişimlerde bulunun’ dedik. Başsavcılıkla da bu konuda görüşeceğiz. Durum facia. Eğer uygunsa mahkemelerin kapatılması gerekiyor” diye konuştu.