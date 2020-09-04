Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde korona testi skandalı!

04 Eylül 2020 Cuma, 13:38

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yaşananlara sert tepki gösterdi. Antmen, koronavirüse yakalanan hastaların iyileşip iyilesmediklerini anlamaları için test yaptırmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Hastalara ne zaman test yapacaklar? Şüpheli kişileri test yapmadan gönderiyorlar. Onlar da kendi durumlarını bilmeden başkaları ile temas ediyor. Bu hastane yönetimi koronavirüsle mücadele değil müzakere ediyor! Hastalık şüphesi olanlara ne zaman test yapacaklar ölünce mi? İktidar mensupları her gün test yaptırabiliyor ama vatandaş hastalansa bile bir kere dahi test yaptıramıyor. Vatandaş hastalığının geçip geçmediğini ancak şansa hayatta kalırsa öğrenecek.

“ANKARA VİRÜSÜN BAŞKENTİ OLDU”

Bakanlığın yayınlandığı vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını savunan Antmen, sözlerini şöyle tamamladı:

Tam bir palavra dönemi. İktidarı yalancılık virüsü ele geçirmiş. Üç, beş otel para kazanacak diye vatandaş ölüme itildi. Başkent Ankara virüsün de başkenti oldu. Geçen günlerde Mersin’de gerçek vaka sayıları açıklananın 10 katıydı. Şimdi 15 katına çıktı. İktidar Türkiye’yi Çin, Ankara’yı da WuhAnkara yapmaya kararlı.