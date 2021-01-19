Mersin Valiliği'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki patlamaya dair açıklama
Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesindeKİ patlamaya dair açıklama bulundu.
Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santralı bölgesinde yapılan planlı patlatma sonucu bölgedeki ev ve seralarda oluşan zararın tespitine yönelik komisyon kurulduğu bildirildi.
Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir.
Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."
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